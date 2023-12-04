Şuhut Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Masa Tenisi Müsabakalarında Şampiyon

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları sonucunda Şuhut Anadolu Lisesi şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakaların ardından sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları sonucunda Şuhut Anadolu Lisesi Şampiyonluğunu ilan etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları devam ediyor. Okul Sporları Genç Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları da tamamlandı. Erkekler de rakiplerini geride bırakan Şuhut Anadolu Lisesi şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalyaları teslim edildi. Ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve antrenörler ödülleri teslim etti. - AFYONKARAHİSAR