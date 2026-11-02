Stuttgartlı Mittelstadt Galatasaray maçında puanla ayrılmak istediklerini söyledi

STUTTGART'IN Alman sol beki Maximilian Mittelstadt, "Böyle bir atmosferde oynamak her zaman sevindirici olur. İstanbul'da maça çıkmak heyecan verici. Her zaman yaşayabileceğimiz bir deneyim değil, özel bir deneyim. Her şeye rağmen maçı kazanıp puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Alman temsilcisi Stuttgart'ta sol bek Maximilian Mittelstadt, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Maximilian Mittelstadt, Alman futbolunda benzeri görülmeyen ateşli ve yüksek sesli bir atmosfere hazır olduklarını ifade etti. Mittelstadt, "Benim için özel bir maç. İstanbul'da olmak heyecan verici. Her zaman oynayacağınız bir maç değil. Geçen yıl Fenerbahçe maçında buradaki mentaliteyi gördük. Çok ateşli bir maçtı. Hazırlıklıyız böyle ateşli bir ortama. Çok yüksek bir ses seviyesi olmasını bekliyoruz. Almanya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Çok ıslık duyacağız bunun bilincindeyiz. Çok özel bir maç olacak. Maçı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

'PEK ÇOK RAHATSIZ EDİCİ FAKTÖRLER OLACAK'

Deplasmandan puanla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Alman sol bek, geçen sezonki deneyimlerden mental olarak daha güçlü çıktıklarını ve sahada rakiplerinin gözünü korkutmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Mittelstadt, "En üst düzeyde performans beklemelisiniz. Leverkusen ve Atletico Madrid'e karşı en baştan beri aynı zihniyetle oynamıştık. Her rakip farklı boyutta, pek çok rahatsız edici faktör olacak. Çok ıslık olacak, geçen yıl olduğu gibi. Bunun bizi motive etmesini umuyorum. Gözümüzü korkutmamasını bekliyoruz. Mental olarak daha güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Böyle bir atmosferde oynamak her zaman sevindirici olur. İstanbul'da maça çıkmak heyecan verici ve her zaman yaşayabileceğimiz bir deneyim değil. Özel bir deneyim. Her şeye rağmen maçı kazanıp puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNA ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AŞİNAYIM'

Maximilian Mittelstadt, çocukluğundan beri Türk futboluna aşina olduğunu ve Galatasaray'ı yakından takip ettiğini belirtti. Hata yapma lükslerinin olmadığını vurgulayarak ilk dakikadan itibaren sahada çok uyanık ve hazır olmaları gerektiğini dile getiren Mittelstadt, " Galatasaray'ı geçmişte pek çok kez izledim. Berlin'de büyüdüm. Gençliğimde ve çocukluğumda pek çok Türk arkadaşım vardı. Türk futboluna çocukluğumdan beri aşinayım. Özel bir takım Galatasaray. Son yıllardaki gelişmeleri düşünecek olursak geçen yıl Şampiyonlar Ligi maçlarını hatırlıyorum. Olağanüstü maçlar izlediğimi hatırlıyorum. Yarın da cin gibi olmalıyız. İlk dakikadan itibaren gözümüzü açmalıyız. Hata yapma lüksümüz yok. En iyi performansımızı ortaya çıkarmalıyız. Çok ateşli bir maç olacağını düşünüyorum. Biz buna hazırız. Zaferle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.

'OSIMHEN SON YILLARDAKİ EN İYİ FORVETLERDEN BİRİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Galatasaray maçı için özel olarak hazırlandıklarını belirten 29 yaşındaki Alman sol bek, sözlerine şöyle devam etti:

" Galatasaray'a özel hazırlandık. Savunmasının çok iyi olduğunu da biliyoruz. Olağanüstü hücum oyuncularının olduğunu da biliyoruz. Osimhen çok tehlikeli. Son yıllardaki en iyi forvetlerden biri olduğunu gösterdi. Başka starlar da var takımda. Biz yine de iyi hazırlandık. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Ortaya neler koymamız gerektiğini biliyoruz. İyi hazırlandığımıza inanıyorum."

'GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarını ve son yıllardaki performansını bildiklerini söyleyen Maximilian Mittelstadt, " Galatasaray'ın son yıllarda neler yaptığını gördükten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları düşünürsek kendimizi küçük görmeden favori iddiası büyük olabilir ama biz Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de güçlüyüz. Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNDA NE KADAR YOĞUN BİR İSTEK OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ'

Galatasaray'ın son yıllardaki performansını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarını çok iyi bildiklerini ifade eden Maximilian Mittelstadt, "Çocukluğumdan beri futbol oynayan birisi olarak insan böyle atmosferleri yaşamayı arzuluyor. Stadyumdaki bu atmosfer, bu yüksek ses düzeyi kadar güzel bir ortamı her yerde bulamıyorsunuz bunu. Böyle bir taraftar önünde olağanüstü atmosferde futbol oynayacaksınız. Belki de bunun için futbol oynuyoruz. Yarın da en üst düzeyde performans gösterip bunu hak etmeyi düşünüyoruz. İşin içinde ne kadar tutku olduğunu görüyorsunuz. Türk futbolunda ne kadar yoğun bir istek olduğunu görüyorsunuz. Bizleri nelerin beklediğini biliyoruz. Nelere odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde 100 bir şekilde çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

'TAKIMDAKİ HERKES MAÇI HEYECANLA BEKLİYOR'

Bireysel olarak iyi hazırlandığını belirten Alman sol bek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok hazırlandım. Heyecanla bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maçlar ortaya koyduk. Güzel bir akış yakaladık. Takımdaki herkes maçı heyecanla bekliyor. Bizim için özel bir maç olacak. Olağanüstü atmosferde elimizden gelenin hepsini ortaya koyacağız. Ben hazırım, arkadaşlarım da hazır. Dört gözle bekliyoruz maçı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı