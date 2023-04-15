Stat bir anda gerildi! Fenerbahçe'nin üst düzey iki yöneticisi hakemin üzerine yürüdü

Fenerbahçe'nin iki Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki, Ankaragücü maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin yöneticilerini görevliler sakinleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar iki tarafı da memnun etmedi. Özellikle Fenerbahçe cephesinin çok sert tepkileri oldu.

JESUS ÇILDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakemin yanında aldı. Jesus'un yardımcısı Deus da o noktaya gitti. Hakem Karaoğlan, Jesus'un yardımcısına sarı kart çıkardı.

BAKİ SAHADA

Fenerbahçe'nin iki Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki, hakem Karaoğlan'ın kararlayla çılgına döndü. Yöneticiler, Karaoğlan'ın yanına gidip sert şekilde tepki gösterdi. Statta tansiyon iyice yükseldi. Fenerbahçe'nin yöneticilerini görevliler sakinleştirdi.