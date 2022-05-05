Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan