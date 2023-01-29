Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Galatasaray: 4 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde bulunan Sainz gelişine vurdu. Top yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı. 60. dakikada Galatasaray'da Kerem, rakip oyuncudan topu alarak kanattan hızla ilerledi. Kerem'in pasını alan Icardi, ceza yayında bulunan Dubois'e atardı. Dubois'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 74. dakikada Sainz'in pasını alan Savicevic'in kaleye yerden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 79. dakikada Icardi'in orta sahadan derinlemesine gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Rashica, hızla ceza alanına girdi. Rashica'nın vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlak kurtardı. 89. dakikada Rashica, rakip oyuncudan topu alarak ceza sahasına girdi. Kaleci Onurcan ile karşı kalan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3 90+5. dakikada Rashica'nın pasını alan Yunus, ceza sahasının köşesinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4 Stat: Çotanak Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Candaş Elbil xx, Yiğit Arslan Giresunspor: Onurcan x, Alper x (Doğan Can dk. 88 ?), Arias x, Kadir x (Senghor dk. 80 ?), Hayrullah x, Sainz x, Görkem x (Murat Cem dk. 78 ?), Savicevic x, Sergio x, Bajic x, Kuwas x (Rahmetullah dk. 88 ?) Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Mert Han, Şahin, Faruk Can Teknik Direktör: Hakan Keleş Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Emin Bayram xx, Leo Dubois xxx, Lucas Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 69 xx), Sergio Oliveira xx, Barış Alper Yılmaz xx (Yunus Akgün dk. 82 xx), Dries Mertens xxx (Juan Mata xx dk. 69), Kerem Aktürkoğlu xx (Milot Rashica xxx dk. 69), Mauro Icardi xx (Bafetimbi Gomis dk. 88 ?) Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Dries Mertens (dk. 45+3), Leo Dubois (dk. 60), Milot Rashica (dk. 89), Yunus Akgün (dk. 90+5) (Galatasaray) Sarı kartlar: Ramon Arias, Riad Bajic, Vukan Savicevic (Giresunspor) - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Giresunspor Muslera Spor Haberler

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