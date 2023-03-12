SPOR Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı 15 yaralı

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- TFF 3'üncü Lig takımlarından Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü devrildi. Kazada kafileden 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, dün deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. 1-0'lık galibiyetin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine dönüş yapan Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Metrelerce sürüklenen midibüste bulunan teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 13 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, ağır yaralanan futbolcuların biri Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer oyuncu ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

BAŞKAN LEVENT UĞUR ÇOK ÜZÜNÜZ

Kazayı sosyal medyadan duyuran Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan ikisinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz dedi.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ ŞOK İÇİNDEYİZ

Alanya Kestelspor teknik direktörü Çağdaş Çavuş, Ölümden döndük ve hala şok içindeyiz. Çok şükür ki hayati tehlikesi olan kimse yok. Benim, teknik heyetimin ve futbolcularımızın çeşitli yaralanmaları var. Bu büyük kazayı bu şekilde hafif atlamamız Allah'ın bize bir lütfu diye konuştu.

TFF VE KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan kaza sonrası TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor'a geçmiş mesajları yayımladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ofspor deplasmanından dönen Alanya Kestelsporspor kafilesini taşıyan takım otobüsünün sabah saatlerinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile deplasmanda oynadığı maçın dönüş yolunda kaza geçiren TFF 3'üncü Lig ekibi Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TRABZONSPOR

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ

Deplasman dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ANTALYASPOR

Armoni Alanya Kestelspor takım otobüsünün Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehrimizin takımı Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz.

ALANYASPOR

Deplasman dönüşü takım otobüsü kaza yapan Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.