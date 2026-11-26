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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, Fransız smaçör Yacine Louati'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız smaçör Yacine Louati ile anlaşma sağladı. Fransa Milli Takımı ile Tokyo 2020 ve Paris 2024'te olimpiyat altın madalyası kazanan Louati, takımımızın başarısı için forma giyecektir. Kendisine kırmızı-beyazlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona CHKS Chelm'de başlayan 34 yaşındaki Louati, kariyerinde Jastrzebski Wegiel, Asseco Resovia, Allianz Milano, Vero Volley Monza gibi Avrupa'nın tanınmış kulüplerinin yanı sıra 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe'de de oynamıştı.

Kaynak: AA