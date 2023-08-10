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Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti

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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Maçın 14'üncü dakikasında Aboubakar Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Salih'in ara pasında topla buluşan yıldız, şık dokunuş sonrası yaptığı dönüş ve aşırtma vuruşuyla skoru yaptı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti

Baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, 23'üncü dakikada Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine indi. Gedson'un pasında topla buluşan Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı. Durum 2-0.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Beşiktaş'ta ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih, 63'üncü dakikada farkı üçe çıkaran golü attı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti

Mücadelenin 79'uncu dakikasında ceza sahası içinde Daniel Amartey'in hatası sonucu arayan giren Andre Shinyashiki bomboş pozisyondaki Lebon'u gördü. Lebon bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 3. Tur ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti

Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris-Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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