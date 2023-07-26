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Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

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Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek maçı temsilcimiz 5-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0'lık üsütünlükle ayrıldı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Maça çok baskılı başlayan Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun gölüyle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Ferdi'nin şahane golünün ardından baskısını daha da arttıran Fenerbahçe, 13'üncü dakikada yeni transferi Ryan Kent'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 61'inci dakikada yıldız golcü Edin Dzeko'nun attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Edin Dzeko'nun attığı golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez de Sebastian Szymanski sahneye çıktı. Szymanski'ye asisti Dzeko yaptı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Tempolu oyununu bir an olsun düşürmeyen Fenerbahçe, 88'inci dakikada Joshua King'in golüyle durumu 5-0'a getirdi. Mücadelebu skorla sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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