Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kaldı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Litvanya takımı Zalgiris'le karşı karşıya geldi.

BARIŞ ALPER NET KAÇIRDI

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Galatasaray 27'inci dakikada gole çok yaklaştı. Savunmanın hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşu yandan auta gitti.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Kaçan pozisyonlar sonrası maçtan düşen Galatasaray zorlamasına rağmen golü bulamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

PERDEYİ OYEWUSI AÇTI

İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Zalgiris, Mathias Oyewusi ile 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM EŞİTLEDİ

Maçta geriye düşen temsilcimiz Abdülkerim'in 75'inci dakikada kaydetiği golüyle durumu 1-1'e getirdi.

HALİL GİRER GİRMEZ ATTI

Abdülkerim'in attığı gol sonrası ataklarını iyice sıkılaştıran Galatasaray, bu golden 3 dakika sonra Halil Dervişoğlu'nun şık golüyle durumu 2-1 yaptı.

SON ANDA YIKILDIK

Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü. 90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-2 oldu.