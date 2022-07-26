Son dakika spor: Gaziantepli sporcular, Wushu Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı Son dakika haberi... Gaziantepli wushu sporcuları, Mardin'deki Wushu Şampiyonası'ndan 8 altın, 2 gümüş ve 8 branz madalya ile döndü. Gaziantepli wushu sporcuları, Mardin'deki Wushu Şampiyonası'ndan 8 altın, 2 gümüş ve 8 branz madalya ile döndü. Wushu Kung Fu Gaziantep Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ve farklı illerden 375 sporcunun yarıştığı şampiyonaya Gaziantep'ten 18 sporcu katıldı. Gaziantepli sporcular, organizasyonda 8 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak, ilden 3 takımla katıldıkları şampiyonada önemli derece elde ettiklerini belirtti. Sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını aktaran Çakmak, "Sporcularımızı kutluyoruz, kentimize branşımızda önemli katkı sağlıyor. Uluslararası şampiyonalara önemli sporcular yetiştirmeyi ve madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz için sporcularımızla yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Spor AA / Fırat Özdemir Gaziantep Mardin Spor Haberler Son Dakika

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