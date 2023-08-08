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Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan temsilcimiz henüz 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

21'inci dakikada Admir Bristric'in golü Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarının hemen başında Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Galatasaray'ın baskısını arttırdığı dakikalarda Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Abdülkerim Bardakcı farkı üçe çıkardı. Hakem, ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti.

65'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Berkan'dan seken topu kale önünde topla buluşan Nelsson tamamladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 75'inci dakikada Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Mücadelenin 87'inci dakikasında oyuna giren Halil Dervişoğlu, 90'ıncı dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselerek harika bir kafa vuruşuyla golü buldu ve mücadele bu skorla sona erdi.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Ljubljana Spor Haberler Son Dakika

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