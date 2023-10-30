Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Salih Uçan ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

GHEZZAL SAKATLANDI

Takımın yıldız isimlerinden olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Ghezzal'ın yerine Yakup Arda Kılıç, oyuna dahil oldu.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Mücadele tempolu başlamasına rağmen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SALİH PERDEYİ AÇTI

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan siyah-beyazlılar, 63. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in ortasında iyi yükselen Salih Uçan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

CENK TOSUN FARKI AÇTI

Salih'in golünün ardından baskısını daha da arttıran Beşiktaş, 75. dakikada yıldız futbolcusu Cenk Tosun'un attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

HADZIAMETOVIC KIZARDI

86. dakikada Beşiktaş'ta rakibinin ayağına vuran Amir Hadziahmetovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.