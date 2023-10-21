Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

354. DERBİ

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.