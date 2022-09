Son Dakika | Joao Pedro: "Buraya gelerek doğru kararı verdim"

- Joao Pedro : "Buraya gelerek doğru kararı verdim"

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro :

"Büyük takımların opsiyonlu kadrosu olur"

İSTANBUL - Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro bugün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadronun geniş olduğunu ve büyük takımların opsiyonlu kadrosunun olması gerektiğini söyleyen Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek doğru kararı verdiğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Joao Pedro, sabah antrenmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın iyi bir hava yakaladığını ve her şeyin iyi gittiğini ifade ederek sözlerine başlayan Pedro, "Son maçımızda da bunu gösterdik. Birlik havası hakim ve kompakt bir maç çıkardık. Hocamız da çok dikkatli. Şu anda bizim için her şey iyi gidiyor" dedi. Türkiye Ligi'ni de değerlendiren Pedro, " Brezilya'da biraz daha teknik bir futbol oynanıyor. İtalya'da taktiksel anlamda çalışılmış futbol oynanıyor. Buraya gelmeden önce burada oynamış bazı futbolcularla konuşup bilgi almıştım. Burada çok rekabetçi, fiziksel anlamda zorlu ama teknik futbol oynandığını söylemişlerdi. Dışarıdan görmüştüm Türkiye Ligi'ni ve sonrasında gelip deneyimledim. Beni şaşırtan bir şey olmadı. Ekim ayında çok maç oynayacağız ve fiziksel anlamda formumu bulacağım. Benim için önemli olan bu takıma ve arkadaşlarıma adapte olmak. Çünkü 8 yıl aynı takımda oynadıktan sonra nereye giderseniz gidin adapte olmak kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilya'da bilinen bir takım olduğunu ve çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Joao Pedro, "Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü duyuyoruz. Yakından tanıma fırsatımız olmasa da ne kadar büyük bir takım olduğunu, taraftarlarını biliyoruz ve duyuyoruz. Ama buraya geldikten sonra çok büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Şampiyonlukları olan ve her zaman kazanmak için oynayan büyük bir takım ve zaten taraftarın bu büyüklüğü beni buraya getirdi" dedi. Transfer sürecinde Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğinin söylenmesi üzerine konuşan Pedro, "Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. İtalya'da arka arkaya geçirdiğim iyi sezonların ardından bunların konuşulası da normal. Ama en iyi cevabın, burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif gelince hemen kabul ettim ve süreç çok hızlı gelişti. En doğru cevap, burada olmam ve doğru olanı yaptığımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Büyük takımların opsiyonlu kadrosu olur"

Birlikte oynadığı oyuncuların, kendi performansını da etkilediğini söyleyen Pedro, "Birlikte oynadığınız oyuncuların özellikleri değişebiliyor. 8 yıl boyunca aynı ligde oynadıktan sonra bir yere gelince adaptasyon konusunda biraz zorlanma oluyor. Sadece saha içinde değil, sosyal yaşamda da bu değişiyor. Ben doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Taktiksel anlamda hocamızın istediklerini de yerine getirmeye çalışıyorum" dedi. Taraftar için sahada her şeyi vermeleri gerektiğini de söyleyen Joao Pedro, "Taraftarların desteğini ve tutkusunu hissetmek çok önemli. Basketbolu çok seviyorum ve Kobe, "Eğer taraftarlar paralarını harcıyorsa, bizi destekliyorsa biz de her şeyimizi vermeliyiz" demişti. Ben de böyle düşünüyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda atmosfer çok farklı oluyor ama bir de bunu içeriden izlemek çok farklı" diye konuştu. Takım içinde önemli bir rekabet olduğunu da söyleyen Joao Pedro, "Oyuncular arasındaki rekabet takım için iyi hatta mükemmel. Çünkü büyük takım budur. Elinizde çok fazla opsiyon olması gerekiyor. Bizim kadromuzda da her mevki için çok opsiyon var. Biz artık bunun şakasını yapıyoruz, hocanın işi zor diye. Kadromuzda önemli isimler var ve otomatik olarak herkesin seviyesi yukarıya çıkıyor. Son maçta penaltı kaçırdım ve üzüldüm. Gol atmak için oynarız. Ama buna takılmadım. Şu anda birinci penaltıcı Valencia ve daha uzun süredir burada. Bu durum da maçtan maça değişebilir. Önemli olan kadroda çok fazla penaltı atan oyuncu olması" diyerek devam etti.

"Fenerbahçe'de oynuyorsanız, milli takım yetkilileri sizi takip eder"

Milli takım hakkında da konuşan Joao Pedro, "Fenerbahçe'de oynadığım müddetçe milli takım yetkililerinin beni görmemesi mümkün değil. Artık izleniyor olacaksınız ve bu durumda performansım belirleyici olacaktır. Çok fazla gol atmak istiyorum, bunun için çok çalışıyorum ve özgüvenliyim. Gol konusunda kendimce hedeflerim ve ama bu bana kalmasını istediğim bir sır" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, son olarak 2 Ekim'de oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında "Gençken çok derbi izlemiştim. Alex'in oynadığı dönemde Galatasaray derbilerini izlemiştim. Şu anda tek istediğim maça hazırlanmak. O zamana kadar çok su içip, iyi beslenip, rakip takımın videolarını izleyip maça hazırlanmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.