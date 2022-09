Son dakika haberi! Willian Arao: 'Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz'

Fenerbahçeli Willian Arao, Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında konuşarak, "derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu, Alex de Souza'nın Türkiye'de oynanan derbilerin önemini kendisine anlattığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı" programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. Sezonun geride kalan bölümünü değerlendiren Arao, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili de konuştu. Derbi maçlarının özel olduğunu ve Beşiktaş maçına fazlasıyla hazır olduğu belirten Brezilyalı oyuncu, lig şampiyonluğu için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Takımın sürekli gelişim gösterdiğine dikkat çeken Arao, "Şu anda iyi oynuyoruz ve her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz ve gelişiyoruz. Teknik Direktörümüz de bunu sürekli dile getiriyor. Taraftarlarımızın da bunu gördüğünü düşünüyorum. Her maç daha az hata yapıyoruz. Bu da iyi bir gösterge ama hala en iyi seviyemizde değiliz. Her geçen gün daha iyi ve daha özgüvenli oynamaya çalışıyoruz ve hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalışıyoruz. Çok fazla maç, çok fazla seyahat, neredeyse hiç izin yapmadan devam ettik. Bu izinde (milli arada) çocuklarıma vakit ayırdım ve İstanbul'u daha yakından tanıma fırsatım oldu. Dinlenmek vücuda da iyi geliyor ki maçlar başladığında yüzde yüzünüzü verebilesiniz. Çünkü bir sonraki araya kadar uzun bir süre var" dedi.

"Beşiktaş maçı hazırlıkları çok yoğun ve sert geçiyor"

Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini aktaran Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş maçı hazırlıkları yoğun ve sert geçiyor. Milli takıma gitmeyen oyuncular antrenmanlarda yüzde yüzünden de fazlasını veriyorlar ki kaldığımız yerden devam edelim. Hatta üzerine koyalım çünkü yoğun maç trafiğinde bazı yapamadığımız şeyleri bu süreçte yapma fırsatı buluyoruz. Mesela daha çok fitness ve kuvvet çalışması gibi. Eminim milli takımdaki oyuncular da orada en iyi şekilde hazırlanıyorlar ki derbi maçına en kuvvetli şekilde çıkabilelim" şeklinde konuştu.

"Alex, burada oynanan derbilerin önemini anlattı"

Derbi maçların havasını Brezilya'dan bildiğini aktaran 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan bilgi aldığını da ifade ederek şunları söyledi:

"Derbi maçlarına çıkarken kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Küçükken Brezilyalı çocukların hayalidir, büyük maçlarda oynamak. Eminim Türkiye'de de aynı şekildedir. Çocuklar her zaman büyük maçlarda, güzel atmosferlerde, büyük statlarda oynamanın hayalini kurarlar. Bu sebeple derbi haftalarında çok mutlu olurum küçükken kurduğum bu hayali bir kez daha gerçekleştiriyor olduğum için. Derbi maçları farklıdır, atmosferi farklıdır. Mental ve fiziksel olarak kendinizi çok iyi hazırlamanız gerekir ki elinizden gelenin en iyisini sahada verebilesiniz. Bazen derbide kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor. Bunun içinde mental olarak da çok iyi hazır olmanız gerekiyor. Aramızda da konuşuyoruz. Ben ve benim gibi Türkiye'de ilk derbisini oynayacak oyuncular için bu önemli. Videolar izliyorum, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan eski maçları görüyorum. Atmosfer nasıl oluyor, taraftar ve oyuncuların reaksiyonu nasıl oluyor? Bunları görme fırsatı elde ediyorum. Buraya gelmeden önce Alex de Souza ile konuşmuştum. Kendisi bana burada oynanan derbilerin önemini anlattı. Dolayısıyla bu maça hazırdan da fazlasıyım. Takım olarak iyi bir maç çıkarmak için hazırım."

"Hedeflerimize ulaşmak için sahada her şeyi yapacağız"

"Takım ruhu olan güzel bir ortam oluşturduk" diyen Arao, hedefler için sahada her şeyi vermek istediklerini belirterek, "Takım olarak bazen iyi oynamadığımız günler olabilir ama hiçbir zaman o isteğimizin, kazanma arzumuzun ve her bir top için savaşmanın eksik olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bunu istiyorum. Her maç taraftarlarımıza bunu göstermek istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için her şeyimizi vereceğiz, sahada her şeyi yapacağız. Bunu da taraftarlarımıza göstermek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Sahada kim oynarsa oynasın görevlerinin ne olduğunu çok iyi bir şekilde biliyor"

Antrenmanlarda herkesin ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini aktaran Brezilyalı oyuncu, "Sahada kim oynarsa oynasın görevlerinin ne olduğunu çok iyi bir şekilde biliyor. Oyuncunun karakteristik özellikleri değişebilir ama uygulamak istediğimiz fikri hepimiz biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Oynayan her oyuncu elinden geldiğince yüksek seviyede performans göstermeye çalışıyor. Oyuncular arasında da takım için faydalı bir rekabet var. Bu da hem bireysel anlamda hem de takım olarak performansımızı yukarı çekiyor. İlk 11'de başlayan veya sonradan oyuna giren bütün oyuncular ne yapması gerektiğini çok iyi bir şekilde biliyor. Bunun için de her gün çok çalışıyoruz. Herkes oynadığı zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve kendini en iyi şekilde hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"Jorge Jesus bugüne kadar çalıştığım teknik direktörler arasında en iyisi"

Teknik Direktör Jorge Jesus'tan da övgüyle bahseden Arao, "Kendisini çok büyük bir teknik direktör olarak tanımlıyorum. Bugüne kadar çalıştığım teknik direktörler arasında en iyisi. Ondan her gün yeni bir şeyler öğreniyorum ki bu da bir oyuncu için çok önemli. Bu şekilde devamlı olarak gelişim gösterebiliyorsunuz. Kendisi çok talepkar bir teknik direktör. Dolayısıyla her zaman yüksek seviyede olmanız lazım. Bazen çok sinirleniyor. Yapılmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda veya sahada yapmamanız gereken bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Bu yüzden maçı yaşayarak izliyor. Biz bu duruma alıştık. Şahsi bir durum olmadığını biliyoruz. Onun tek isteği oyuncunun bireysel anlamda gelişebilmesi ve bununla birlikte takımın gelişebilmesi. Bunun için her zaman bizden çok talepkar. İstiyor ki oyuncu ve takım her geçen gün daha iyiye gitsin" açıklamasında bulundu.

"Asist ve gollerle takımıma yardım etmek isterim ama önemli olan asıl görevimi yerine getirmek"

Her geçen gün performansını yukarıya çekeceğine dikkat çeken Willian Arao, "İyi oynadığımı düşünüyorum ama daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum ve yapacağım. Her gün bunun için çalışıyorum. Bir takım değiştirdiğiniz zaman yeni takım arkadaşlarınıza alışmak için bir süreye ihtiyacınız oluyor. Onların özelliklerine ayak uydurmanız için onları daha yakından tanımanız gerekiyor. Eminim ki her geçen gün üzerine koyarak performansımı daha da yukarı çekeceğim. Ben iyi oynasam bile yeterli görmem, bundan memnun olmam. Her zaman daha iyisini yapmak isterim. Tabii ki asist yaptığım zaman mutlu oluyorum ama benim asıl görevim bu değil. Ben asist ve gollerle takımıma yardım etmek isterim ama benim için asıl önemli olan sahadaki asıl görevimi en iyi şekilde yerine getirmek. Gol atıp kötü oynamaktansa iyi oynayıp, görevlerimi yerine getirip gol atmamayı tercih ederim. Belirtmiş olduğum gibi saha içindeki görevlerim farklı ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İlk golümü de bir an önce atmak istiyorum çünkü oğlum da bana sürekli soruyor. Oğlum buraya gelmeden önce 'Sen şimdi Fenerbahçe'de mi oynayacaksın?' diye sorup duruyordu. Şimdi de gol atmam için baskı yapıyor. Onlar burada olmaktan dolayı çok mutlular. Benim için de onların mutlu olduğunu görmek çok önemli" dedi.

"Derbiyi kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Açıklamalarının son bölümünde taraftarlara seslenen Araı, derbiyi kazanmak için mücadele edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim ki oynayacağımız derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maksimum seviyede hazırlıklarımızı sürdürüyoruz bu maçtan galip ayrılmak için. Ama bizim için en önemlisi sezon sonundaki lig kupasını kaldırmak. Asıl hedefimiz bu. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İSTANBUL