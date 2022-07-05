Son dakika haberi... Bülent Korkmaz: 'Ben çilek transfer talep etmiyorum, meyvelerin her türlüsünden istiyorum'

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Ben çilek transfer talep etmiyorum, meyvelerin her türlüsünden istiyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da girecekleri kamp öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde bazı futbolcuların kronik sakatlıkları ortaya çıktı. onlar sağlıklı çalışamadı. Biz de genç oyuncularla antrenmanlara devam ettik. Antrenmanlar iyi gidiyor. Yarın Erzurum'a gideceğiz. Hazırlıklarımızı orada devam edeceğiz, 7'sinde Konya ile hazırlık maçı yapacağız, 8'inde antrenmanımızı yapıp 3 gün izne çıkacağız ve sonrasında Erzurum'da hazırlık maçlarına devam edeceğiz. Tabii ben de bu süreçte transfer bekliyorum. Kerem'i aldık, Muhammed ile anlaştık. Erzurum kampında ne olacak göreceğiz. Yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bazı oyuncularla anlaşmaya vardık bazılarıyla da anlaşmaya yaklaştık. Ancak tam sonuçlanmadan hiçbiri için Rizespor'un transferidir diyemeyiz. Umarım onlar da imza atar ve Erzurum kampında istediğimiz transferler oluşur. İşin esprisi olursa ben çilek transfer talep etmiyorum, meyvelerin her türlüsünden istiyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor