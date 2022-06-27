Son dakika haber... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Bir son dakika haberine göre Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Kerem Kamal Cezayir Spor Haberler Son Dakika

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