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Son Dakika: EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Son Dakika: EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. İki Ay-Yıldızlı takımın mücadelesinde kazanan taraf 99-60'lık skorla sarı lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, böylece tarihinde ilk kez EuroLeague Women kupasını müzesine götürmeyi başardı.

5 FİNALİN SONUNDA GELDİ

Final maçında çok etkili bir performans göstererek kupayı kazanan Fenerbahçe, daha önce 5 kez final oynadığı EuroLeague'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARİHTE İLK

EuroLeague tarihinde aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda EuroLeague kupası kazanmış ilk takım Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe basketbol Spor Haberler Son Dakika

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