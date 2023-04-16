Son Dakika: EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika: Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. İki Ay-Yıldızlı takımın mücadelesinde kazanan taraf 99-60'lık skorla sarı lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, böylece tarihinde ilk kez EuroLeague Women kupasını müzesine götürmeyi başardı.

5 FİNALİN SONUNDA GELDİ

Final maçında çok etkili bir performans göstererek kupayı kazanan Fenerbahçe, daha önce 5 kez final oynadığı EuroLeague'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARİHTE İLK

EuroLeague tarihinde aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda EuroLeague kupası kazanmış ilk takım Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.