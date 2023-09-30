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Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

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Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. İkinci yarının başında geriye düşen sarı-kırmızılılar, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk takımın kalecisi Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesinde devleşti. Galatasaray, ilk yarıda Ankaragücü kalesine 14 şut çekerken, bunların kaleyi bulan 6'sında Bahadır Güngördü gol izni vermedi.

Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Efkan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

56'da şık bir şekilde topu kontrol eden Zaha, sol çaprazdan çok sert vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.

Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

71. dakikada Hakem Volkan Bayarslan, Boey'in çektiği şutta Hayrullah Bilazer'in müdahalesinde topun kale çizgisinden geçtiğini söyledi ve sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.

Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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