Son Dakika: Aslan namağlup devam! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. İkinci yarının başında geriye düşen sarı-kırmızılılar, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Konuk takımın kalecisi Bahadır Güngördü, ilk yarıda kalesinde devleşti. Galatasaray, ilk yarıda Ankaragücü kalesine 14 şut çekerken, bunların kaleyi bulan 6'sında Bahadır Güngördü gol izni vermedi.

ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Efkan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

ZAHA'DAN MÜKEMMEL GOL

56'da şık bir şekilde topu kontrol eden Zaha, sol çaprazdan çok sert vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.

HAYRULLAH KENDİ KALESİNE ATTI

71. dakikada Hakem Volkan Bayarslan, Boey'in çektiği şutta Hayrullah Bilazer'in müdahalesinde topun kale çizgisinden geçtiğini söyledi ve sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.