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Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

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Son dakika: Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u yeni transferi Davinson Sanchez ve Icardi'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin kazananı sarı-kırmızılılar oldu.

Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.

Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Tempo seviyesinin zaman zaman düşük olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

58. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Icardi ön direkte kafayla indirdi. Arka direkte topa son dokunan Davinson Sanchez takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

88'de Mertens'in sol kanattan attığı pasta kale önüne koşu yapan Icardi, sol ayağıyla üst köşeye çok sert vurdu ve top ağlara gitti. Mücadelede durum 2-0'a geldi. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puana uzandı.

Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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