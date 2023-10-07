Son Dakika: Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u yeni transferi Davinson Sanchez ve Icardi'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin kazananı sarı-kırmızılılar oldu.

ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesinin zaman zaman düşük olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

SANCHEZ PERDEYİ AÇTI

58. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Icardi ön direkte kafayla indirdi. Arka direkte topa son dokunan Davinson Sanchez takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI SAHNEDE

88'de Mertens'in sol kanattan attığı pasta kale önüne koşu yapan Icardi, sol ayağıyla üst köşeye çok sert vurdu ve top ağlara gitti. Mücadelede durum 2-0'a geldi. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puana uzandı.