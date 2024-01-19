Somaspor, Arnavutköy Belediyespor maçına hazırlanıyor

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilip Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın 21'inci hafta müsabakasında Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Sıralamada 29 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Arnavutköy Belediyespor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Basatemür, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor, dolayısıyla kolay bir maça çıkmayacağız. Ancak biz de üst sıraları hedefliyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

TRANSFERDE İKİ İMZA

Somaspor, dış transferde Menemen FK'dan 24 yaşıdaki stopre Abdulkadir Öksüz ve Manisa FK'dan 18 yaşındaki ön libero Yunus Emre Dursun'la sözleşme imzaladı. Başkan Mustafa Aydın'ın katıldığı imza törenlerinde iki oyuncunun da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.