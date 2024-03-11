Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'un serisi bozuldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'un serisi bozuldu.
Süper Lig'de bu sezonun 22. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Cumartesi günü oynanan müsabakada sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
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