Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 'Tek Amacımız Galip Gelmek'

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 'Tek Amacımız Galip Gelmek'
Güncelleme:
Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Boluspor ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, amaçlarının 3 puanı almak ve Play-Off potasına girmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Brezilyalı oyuncu Luan Campos'un izinsiz olarak kulüpten ayrıldığını ifade etti.

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Boluspor ile oynayacakları maç ile ilgili "Boluspor da bu ligin çok iyi takımlarından biri. Onlar da Play-Off potasına yaklaştılar. Bizde alttan kurtulup Play-Off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Biz kimle oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Özbelsan Sivasspor, ligin 15'inci haftasında 30 Kasım Pazar günü sahasında Boluspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Mehmet Altıparmak, hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Altıparmak, "Ne yazık ki bu maçı kaybettik. Beraberliğe dahi üzüleceğimiz maçı kaybettik. Üzgünüz ama geldiğimizden beri istediğimiz oyun şekli ve düzeni var. Bunun her hafta gelişmesini izlemek bizim adımıza sevindirici. İnşallah net galibiyetler alacağız" diye konuştu.

'TEK AMACIMIZ GALİP GELMEK'

Ligin 15'inci haftasında iç sahada oynayacakları Bolurspor karşılaşmasında tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirten Altıparmak, "Bu hafta Boluspor ile oynayacağız. Boluspor'da bu ligin çok iyi takımlarından biri. Onlar da Play-Off potasına yaklaştılar. Bizde alttan kurtulup Play-Off potasının içine girmek istiyoruz. Bunun için de çok zor bir maç oynayacağız. Biz kimle oynarsak oynayalım tek amacımız galip gelmek. Kendi sahamızda oynayacağız. Burada büyük Sivasspor taraftarına sesleniyorum, onlara çok ihtiyacımız var. Lütfen bu hafta bizi sonun kadar desteklesinler. Artık o stadyumun yavaş yavaş dolmasını istiyoruz. Biz futbol ve sonuç olarak onların isteklerine cevap vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama onlarsız olmuyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızı bu hafta sahada görmek istiyoruz. Takım olarak her şeyimizle Bolu maçına hazırlanacağız. Bizim bir tek amacımız var, 3 puanı alıp aşağıdan yukarılara çıkmak" şeklinde konuştu.

'CAMPOS EŞYALARINI TOPARLAYIP GİTTİ'

Tecrübeli teknik adam, takımın Brezilyalı kanat oyuncularından Luan Campos'un Esenler Erokspor maçının ardından kulüpten izin almadan eşyalarını toplayıp gittiğini söyledi. Campos'un kimseye haber vermediğini belirten Altıparmak, "Maçı oynadıktan sonra stadyumda oyuncularımızla bir konuşma yaptık. Sonra hep birlikte ayrıldık. Zaten 1 günlük izin vardı, izinden sonra toplanacaktık. Campos, Sivas'a dönüyor. Döndükten sonra da eşyalarını toplayıp gitti. Kimseye haber vermiyor. Ne bize ne yönetime ve bir vasıtayla da bize fesih yazısı yollamış. Herkesin bildiği bu kadar. Ama şu ortamda yapılmaması gereken bir şeydi. Çünkü kulüp ona çok sahip çıktı. Daha önce farklı şeyler yapmış ona rağmen kulüp onu çok affetmiş. Yapmaması gerekirdi ama çok da önemli değil" dedi.

'MUHAKKAK TRANSFER YAPILACAK'

Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Altıparmak, "Şu anda sayı olarak transfer veremeyiz. Aslında iyi bir kadromuz var. Mevki eksikliklerimiz de var tabii ki. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda tek amacımız 5 tane maçımız var ve bu maçlara kilitlenmek. Bu maçlar bittikten sonra devre arası olacak. Çok önemli 5 tane final maçımız var. Transferi düşünüyoruz, planlıyoruz ama şu anda konuşacağımız konular değil. 5 maçtan sonra muhakkak transfer yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
