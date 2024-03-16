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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir'

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, sorumluluğu üstlendiğini belirterek özür diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyorlar. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" ifadelerini kullandı.

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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