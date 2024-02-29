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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Önümüzdeki 3 maç önemli'

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de oynayacakları 3 karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu ve alacakları sonuçlara göre planlama yapacaklarını söyledi. Uygun ayrıca Sivasspor'u şampiyon yapması halinde Sivas kent merkezinde inşa edilen camide şükür namazı kılacağını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de oynayacakları 3 karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu ve alacakları sonuçlara göre planlama yapacaklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Merder Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Etkinlikte sazlı sözlü karşılanan Uygun, Sivas'ın tanınmış ozanlarından Ozan Efsani'nin söylediği türküye de eşlik etti. Dernek Başkanı Faruk Poyraz tarafından Uygun'a dernek hakkında bilgiler verilirken, teknik direktör Uygun ise Sivasspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sezon sonu takımda 15 oyuncunun sözleşmesi bitiyor"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Bülent Uygun, "Önümüzdeki 3 maç Sivassporumuzun nereye gideceğini gösterecek. Tabii ki zorlu süreçlerden geçtik. Eksiklerimiz vardı. Yaşamamamız gereken sendromları yaşadık. Futbolcuların üzerinde bu baskıyı oluşturmak istemiyorum. O baskıyı oluşturursak bize karşı büyük sıkıntılar oluşturabiliyor. Bunu kaldırmak da ayrı bir şeydir. Bu 3 maç bizim nereye yönleneceğimizi gösterecek. Orta sıralarda mı kalacağız, yoksa Avrupa için hedef mi belirleyeceğiz, yoksa yeni sezonun planlamasını mı yapacağız? Biz yeni sezonun planlamasını zaten yapıyoruz. Sezon sonu takımda 15 kişinin sözleşmesi bitiyor. Kalacak gidecekleri belirleyeceğiz" dedi.

Takımı şampiyon yaparsa o camide şükür namazı kılacak

Bülent Uygun, Sivasspor'u şampiyon yapması halinde Sivas kent merkezine inşa edilen camide şükür namazı kılacağını söyleyerek, "Eğer galibiyetlerle dönersek zaten sistem seni oraya doğru yönlendiriyor. Hayal etmek, niyet etmek güzeldir, istemek özeldir. Biz de Allah'ın izni ile istiyoruz. Buradaki camimizi inşallah güzel şekilde bitireceğiz. Sivaslı iş adamlarımızın bağışlarıyla bitireceğiz. Sivasspor'u inşallah şampiyon yaparız ve orada da şükür namazı kılmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu.

Taha Akgül ile telefonda konuştu

Öte yandan deneyimli teknik adam, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi olan ve 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Taha Akgül ile telefonda konuşarak başarılar diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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