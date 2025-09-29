Sivasspor, Sakaryaspor'un Kural İhlalini TFF'ye Bildirdi

Haberler

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, Sakaryaspor'un sahada aynı anda 7 yabancı oyuncu bulundurması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı. İhlalin tespit edilmesi durumunda Sivasspor'un galip ilan edilmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem oldu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sırasında Sakaryaspor'un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

Durumu tespit eden Özbelsan Sivasspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı. Başvurunun ardından TFF'nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

Sakaryaspor cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
