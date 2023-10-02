Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırla alan pas çalışmasıyla devam etti. İdman topa sahip olma çalışmaları ile 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Pendikspor ile Sivasspor 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - SİVAS