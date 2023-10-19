Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, denge çalışması, savunma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından denge çalışmasıyla devam eden antrenman, 1v1 savunma ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kasımpaşa 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS