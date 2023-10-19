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Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, denge çalışması, savunma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.