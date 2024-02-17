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Sivasspor, Hatayspor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 10. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 26. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. kez berabere kaldı. Yiğidolar, diğer 16 karşılaşmada ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

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