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Sivasspor'da Ömer Erdoğan'dan Boupendza Açıklaması

Sivasspor'da Ömer Erdoğan'dan Boupendza Açıklaması
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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza'nın transferi için uygun şartların oluşması halinde kadroya katmayı istediğini açıkladı. Takım, Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maça odaklanırken, 3 puan hedeflediklerini vurguladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, uygun şartlar oluşması halinde Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen golcü futbolcu Aaron Boupendza'yı kadrosuna görmek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Parolamız 3 puan"

Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Önemli bir maç, ilk devrenin son maçı. Şu an bulunduğumuz noktada da direkt rakibimizle oynuyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz, kesinlikle parolamız 3 puan. İyi bir futbolla, iyi bir mücadeleyle bu hafta 3 puanı alıp, biraz tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve önümüze çok daha özgüvenle bakmak istiyoruz. İlk çağrım taraftarlarımıza olsun. Onlardan rica ediyorum, bu hafta inşallah pazar günü saat 13.30'da burada rakibimize çok iyi bir deplasman havası yaşatırlar. Çünkü onlar sayısal olarak ne zaman bizim yanımızda olurlarsa biz daha güçlü oluyoruz, daha iyi mücadele ediyoruz. Onları da davet ediyoruz maça. İnşallah güzel bir pazar gününü onlara da armağan ederiz. Şu an takımın havası gayet iyi. Oyuncular da bu maçın ciddiyetini biliyorlar. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 3 puanla bu ilk devreyi kapatmak istiyoruz" dedi.

"Bazı temaslarımız devam ediyor"

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya da, "Açıkçası şu an tamamen lig maçına odaklandık. Ama bir gerçek var, aynı zamanda da tabii ki takımımızı güçlendirmek için arayışlarımıza devam ediyoruz. Bazı temaslarımız, bazı görüşmelerimiz, yönetim ve sportif direktörümüz tarafından devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sonuçlanır. Bugüne kadar o arayışlarımızı yoğun bir şekilde ekibimle beraber devam ettirdik ama şimdi hem maçı hem rakibi analiz ederken hem de kendi oyuncularımızı hangi şekilde en iyi yerde, nasıl değerlendiririz, bu maçı nasıl rahat bir şekilde iyi oyunla kazanırız, onun düşüncelerine sahibiz. Haftaya da transfer dönemi açılınca oraya yoğunlaşır, bir an önce bize yardımcı olacak oyuncuları aramıza katarı" cevabını verdi.

"Aaron Boupendza ile çok farklı bir ilişkim var"

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Eyüpspor'da kiralık olarak top koşturan Emre Mor ile Romanya Süper Ligi takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen Aaron Boupendza'nın adının Sivasspor ile anıldığının hatırlatılması üzerine Ömer Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Emre Mor'la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Basında çıkan bir haber ama zaten Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralandı, Eyüpspor'da da devam edeceği haberleri geldi. Aaron Boupendza ile ilgili de bir girişim olmadı. Ben yakın zamanda Romanya'ya gitmiştim maç izlemeye. Orada da görüştük. Tabii benim Aaron ile çok farklı bir ilişkim var. Çünkü biz onu Türkiye'ye getirdiğimizde istatistiği daha önce oynadığı kulüplerde çok aynı performansı sergilememişti. Biz de inanılmaz bir çıkış yakaladı. Özellikle benim oynattığım oyuna çok uygun bir oyuncuydu. Eğer öyle bir imkan olursa oyuncunun şartları, kulübün şartları uyarsa tabii ki aramızda görmek isteriz." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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