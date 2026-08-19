Sivasspor Başkanı Özçoban: Mali yapıyı toparlayıp kulübü kimseye muhtaç etmeyeceğiz

SİVASSPOR Başkanı Burak Özçoban, göreve geldikleri yaklaşık bir aylık süreçte kulübün mali ve sportif yapısını toparlamaya odaklandıklarını belirterek, "Bizim için önemli olan mali işler. Kulübü kimseye muhtaç olmayacak hale getirmek istiyoruz. Bu, kulübün geleceğini kurtarmaktır' dedi.

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, yönetim olarak göreve başlamalarının ardından geçen yaklaşık bir aylık süreci değerlendirmek, kulübün gündemindeki konular hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve geldikten sonra öncelikle teknik heyet ve futbolcularla ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Özçoban, iç transfer sürecini büyük ölçüde tamamladıklarını, ardından dış transfere yöneldiklerini söyledi.

'İYİ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK'

Yönetim kurulunu genişleterek güçlü bir ekip oluşturduklarını ifade eden Özçoban, "Yönetici arkadaşlarımızın sayısını artırarak iyi bir yönetim kurduk. Herkes bu işin ucundan tutuyor. Öncelikle takımı topladık, hocamızla anlaştık ve takımın iç yapısını oluşturmaya başladık" diye konuştu.

Sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özçoban; isim, sırt ve göğüs sponsorlarıyla anlaşmalar yaptıklarını, ayrıca yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRALIK SPONSORLUK GELİRİ'

Göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından yaklaşık 100 milyon liralık gelir elde ettiklerini açıklayan Özçoban, sponsorların sezon içerisinde kulübe maddi katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Özçoban, "Buradan sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürekli maddi katkı sağlayacaklar. Biz de bu kaynakları yıl içerisinde sürece yayarak kullanacağız" dedi.

Kombine ve forma satışlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Özçoban, şu ana kadar yaklaşık 350 kombine ve bin 700 forma satıldığını belirtti. Özçoban, "Sivasspor gibi bir camianın 350 civarında kombine satıyor olması gerçekten üzücü. İnşallah bu sayı artar. Çeşitli gelir kaynakları üretmeye çalışıyoruz. Yakında kendi internet sitemiz üzerinden forma satışına da başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'BİR KAOS YOK, YÖNETİM VAR'

Kulübün ekonomik durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özçoban, mali açıdan henüz rahat bir noktada olmadıklarını ancak kulüpte yönetimsel bir kaos bulunmadığını söyledi. Özçoban, "Rahat derken şöyle, en azından bir kaos yok. Bir yönetim var, bir muhatap var ve kulüp yönetiliyor. Birkaç ay içerisinde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ödemeleri üç-beş gün gecikmeli de olsa yapmaya başladık. İçeri para dağıtıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'VERİLEN SÖZLERİN ÇOK AZI TUTULDU'

Sivil toplum kuruluşları ve kentin farklı kesimlerinden alınan destek sözlerine de değinen Özçoban, verilen sözlerin büyük bölümünün yerine getirilmediğini söyledi. Özçoban, "Maalesef sözün eskiden bir kıymeti vardı. Söz verildiği zaman yerine getirilirdi. Bazı sözler aldık ama hiçbiri tutulmadı. Çok az bir kısmı tutuldu. Tutulanlar da medyaya yansıdı" diye konuştu.

TRANSFERLERDE MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Transfer çalışmalarında mali yapıyı gözeterek hareket ettiklerini belirten Özçoban, "Futbolcu almak aslında çok basit. Yarın 7-8 tane ciddi rakamda futbolcu da alabilirsiniz. Ama bunu ödeyemediğiniz zaman bunun bir anlamı yok. Biz Sivassporuz. Her zaman en yukarıya oynarız, hedefimiz şampiyonluktur. Ama geçen yıl yaşadığımız şeyleri tekrar yaşamamak için mali yapıyı dengeleyerek götürmemiz lazım" dedi.

Transfer politikalarında bütçelerine göre hareket ettiklerini aktaran Özçoban, "Bir günde 15 tane transfer açıklamıyoruz. Haddimizi bilerek çalışıyoruz, hayal üretmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN, OKORONKWO VE BEKİR TRANSFERLERİ

Emirhan Başyiğit'in Bursaspor'a transferi hakkında da bilgi veren Özçoban, futbolcunun 650 bin euro bonservis bedeli karşılığında gönderildiğini ve karşılığında Salih Kavrazlı'nın kiralandığını söyledi. Salih Kavrazlı'nın bir yıllık maliyetinin üçte birini Bursaspor'un karşılayacağını belirtti. Geçen sezon Sivasspor'a transfer edilen Jonathan Okoronkwo'nun ise 450 bin euro bonservis ve 100 bin euro bonus karşılığında Rusya'nın Torpedo kulübüne gönderildiğini açıklayan Özçoban, bonusların futbolcunun performansı ve takımın ligdeki durumuna bağlı olduğunu kaydetti.

Bekir Turaç Böke ile Musa Mohammed'in transferinde ise kulüpler arasında karşılıklı anlaşma yapıldığını ve bonservis bedeli ödenmediğini ifade eden Özçoban, golcü oyuncu Manaj'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası yeniden form tutmaya çalıştığını söyledi.

'MALİ YAPI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Takımın hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Özçoban, "Bizim net hedefimiz kulübün mali yapısını toparlamak. Bu toparlandıkça zaten sportif başarı gelecektir. Sivasspor'un hedefi bu ligde her zaman şampiyonluktur. Ama biz gerçekçi gidiyoruz. Şu mali yapıyı bir toparlayalım, kimseye muhtaç olmayacak hale getirelim. Bu, kulübün geleceğini kurtarmaktır" dedi.

'KAYSERİ MAÇINDAN DOLAYI TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Takımın lige istediği başlangıcı yapamadığını belirten Özçoban, ilk iki haftada 1 puan toplanmasının ardından milli araya kadar oynanacak maçlarda daha iyi bir performans hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolcuların da üzgün olduğunu ifade eden Özçoban, "Hepsi bir araya geldiler, konuştular. Bunu telafi edeceklerini söylediler. Kayseri maçından dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İnşallah bunu bir daha yaşatmayız" diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer döneminin sonuna kadar takıma gerekli takviyeleri yapmak istediklerini belirten Özçoban, özellikle orta saha, kanat ve forvet bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özçoban, "Orta sahada bir eksiğimiz vardı, Musah ile onu kapattık. Daha sonra kanat ve forvet için bütçemiz nezdinde takımımıza faydalı olacak futbolcuları almaya çalışıyoruz" dedi. Sivasspor'un milli araya kadar oynayacağı karşılaşmalardan iyi puanlar çıkarmak istediğini belirten Özçoban, sezonun sportif hedeflerinin yanı sıra kulübün mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı