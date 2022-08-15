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Sivas haber | Sivasspor'dan taraftar açıklaması

Sivas haber | Sivasspor'dan taraftar açıklaması

Sivas gündem haberi... DG Sivasspor Kulübü, 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak Malmö maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

DG Sivasspor Kulübü, 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak Malmö maçıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Yiğidolar, stadyuma E kapısından giriş yapacak.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk karşılaşması Malmö maçında stadyuma taraftarın hangi kapıdan gireceğine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Malmö ile DG Sivasspor'umuz arasında 18 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftarlarımız, stadyuma E kapısından giriş yapacaktır. Taraftarlarımız 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek. Bilet fiyatları ise şöyle; 20 Euro."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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