Sivas Belediyesi, Sivasspor'a 40 Milyon Liralık Sponsorluk Desteği Sağladı

Sivas Belediyesinin iştiraki olan Özbelsan A.Ş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sivasspor'un bu seneyi "58. vefa yılı" olarak ilan ettiğini anımsattı.

Geçen yıl Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un istememelerine karşı 1. Lig'e düştüğünü hatırlatan Uzun, "Bu vefa yılında Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'u geçen yıl nasıl yalnız bırakmadıysak, bu senede yalnız bırakmama kararı aldık." dedi.

Sivasspor'un yanında olmaya karar verdiklerini dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Sivasspor, isim hakkı ve göğüs reklamı almadan Erzurum'da sahaya çıktı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'u yalnız bırakmayalım ve destek olalım diye arkadaşlarımızla kararımızı aldık. Sivasspor, şehrimizin en önemli markası ve şehrimizin tanıtımı açısından en önemli değerlerden birisini oluşturuyor. 2025-2026 sezonu Sivas için birlik ve vefa sezonudur. Bu yüzden tüm hemşehrilerimi Sivasspor'a destek olmaya davet ediyorum. Sivasspor'a destek olmak için bugün itibarıyla tarihi bir anlaşmayı da gerçekleştirimiz bulunmaktayız. Sivasspor'a 40 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Tüm Sivaslıları desteğe çağırıyoruz."

Sivasspor Başkan Vekili Burak Özçoban ise Belediye Başkanı Uzun'a teşekkür ederek, "Başkanımız böyle bir günde takıma sahip çıktığı için kulüp adına teşekkür ediyorum. İlk maça biraz boynumuz bükük çıktık. Bunu şehrimizin büyüklerinin görmesi bizim için çok önemli. İnşallah isim ve forma göğüs sponsorluğu Özbelsan A.Ş olarak bize uğur getirecektir. İnşallah yıl sonunda kupayı hep beraber kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Yunus Kantar ile meclis üyeleri de katıldı.