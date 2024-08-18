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Şırnaklı genç futbolcu Kocaeli'ye geldi

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ender Sağım, futbol hayaline bir adım daha yaklaştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinden sonra tanınan genç yetenek, Kocaeli'de Çayırova Gümüş Spor'un altyapısında başarılı bir futbolcu olmak istiyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ender Sağım, en büyük hayali olan futbolculuğa bir adım daha yaklaştı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinden sonra tanınan genç yetenek, hayallerine ulaşmak için bin 646 kilometre yol kat ederek geldiği Kocaeli'de Çayırova Gümüş Spor'un altyapısında başarılı bir futbolcu olmak istiyor.

8 kardeşin en küçüğü olan Ender Sağım, çobanlık yaparken bile futbol hayalinden vazgeçmedi. Dağlarda, yaylalarda top sektiren Sağım, futbolcu olma arzusuyla gece gündüz antrenman yaptı. Birçok kulübe başvuran Ender'in olumlu yanıt alamaması üzerine amcası, Kocaeli'de bulunan Çayırova Gümüş Spor'un altyapısına başvurdu. Takımdan olumlu yanıt gelince Ender Sağım Kocaeli'ye amcasının yanına yerleşti ve büyük bir futbolcu olma yolunda ilk adımını attı. Sağım'ın önümüzdeki günlerde lisansının da çıkacağı öğrenildi.

"Haberlere çıktıktan sonra tanındım"

Sosyal medyada paylaştığı video sayesinde Şırnak'ta İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin dikkatini çeken Ender Sağım, "Paylaştığım video sayesinde İHA muhabirleri benimle iletişime geçti. Haberlere çıktıktan sonra tanındım. Ailemden uzaktayım. Köydeyken çobanlıkla uğraşıyordum daha sonra futbolda iyi olduğum için buralara geldim" dedi.

"Ailemi bambaşka güzel yerlere getirmek istiyorum"

Çayırova'da iyi bir eğitim almak istediğini ifade eden genç yetenek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüş Spor'un seçmelerine katıldım. Sağ olsunlar hocalar da bana iyi davrandı. Zaten haberlerde görmüşlerdi beni. Ben onların yardımı sayesinde bu takıma geldim. Futbol benim için çok değerli bir spor dalıdır. Gelecekte de büyük bir takımda oynamak istiyorum. Ailemi bambaşka güzel yerlere getirmek istiyorum. Müslüman, güzel bir futbolcu olabilmek için çabalayacağım. Babam sayesinde buraya gelebildim. Bana çok yardımcı oldu. Onlar şu an köyde çobanlıkla uğraşıyorlar. Amcalarımın evine yerleştim. Haftada 3 kez antrenmanlarımız var. Hayallerinin peşinden koşuyorum hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim"

"Şu an futbol dışında başka bir şeyle uğraşmıyorum"

Sağım, köyde çobanlık yaptığı sırada futboldan da hiç vazgeçmediğini belirterek, "Şu an futbol dışında başka bir şeyle uğraşmıyorum. Ailem bana çok destek verdi. Eray Hoca, Abdullah Hoca da bana çok yardımcı oluyor. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Çiçekçioğlu: "Böyle bir tesadüfü beklemiyorduk"

Çayırova Gümüş Spor Futbol Kulübü Yöneticisi ve antrenörü Abdullah Çiçekçioğlu, yaklaşık 3 hafta önce sosyal medyadan seçmeleri duyurduklarına dikkat çekerek, "Ender, bir akrabası aracılığıyla bizimle iletişime geçti. Daha önce kendi antrenör arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz zaman Ender'in videosunu sosyal medya hesaplarından ve haber kanallarından görmüştük. Böyle bir tesadüfün gerçekleşmesini biz de açıkçası beklemiyorduk. O yüzden hemen kendisini antrenmanlara davet ettik. Geldikten sonra bizimle birlikte antrenmanlara çıktı" şeklinde konuştu.

"Örnek bir sporcu"

Ender'in yeteneğinden övgüyle bahseden Çiçekçioğlu, şöyle konuştu:

"Ender'in gayet iyi bir yeteneği olduğunu gördük. Hemen lisans çıkartmasını istedik. Bu noktada hemen ailesiyle iletişime geçip, gerekli evrakları getirmesini talep ettik. Kendisi şu an bizimle antrenmanlara çıkıyor. Gayet de memnunuz. Hem kişiliği olarak hem de efendiliği olarak örnek bir sporcu. Ben de takip ediyorum. Kendisi futbolla yatıyor futbolla kalkıyor. Ailesinden çok uzaklarda. Biz de ona ailesini aratmayacak şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Ender inşallah hayallerine kavuşur. Bütün Gümüşspor ailesi olarak temennimiz bu yönde. Bu sene resmi müsabakalara çıkacak. 1 Eylül'den sonra lisansı da çıkıyor"

Adem Çelik: "Bize tesadüf oldu"

Gümüşspor'un yaklaşık 30 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Kulüp Başkanı Adem Çelik ise "Ender bize gerçekten tesadüf oldu. Gençler için de bir örnek oldu. Biz sosyal medyadan izlediğimizde kendisine hayran kalmıştık. Şimdi yanımızda görmek bizi de sevindiriyor. İnşallah Ender'in 1-2 yıla kadar biraz daha üzerinde çalışıp kendisinin gelişmesini sağlayacağız. Onu yukarılarda görmek istiyoruz" dedi.

"Altyapılarda iddialıyız"

Çelik, kulübün altyapısının çok iyi olduğunu da vurgulayarak, "Yönetim değişimi oldu. Ben yönetimi aldıktan sonra altyapıya daha çok ağırlık verdik. Altyapılarda iddialıyız. Biz daha yukarıları düşünüyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Amatöre değer verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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