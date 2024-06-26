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Sessiz maçta tur biletini Danimarka kaptı

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EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16'da Almanya'nın rakibi oldu. 2 puanlı Sırbistan ise turnuvadan elendi. Öte yandan Danimarka'nın üst turdaki rakibi Almanya oldu.

EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

DANİMARKA TURLADI, SIRBİSTAN ELENDİ

Bu sonuçla birlikte aldığı 3 beraberlikle puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. 2 puanda kalan Sırbistan ise grubu sonuncu sırada bitirerek turnuva veda etti. Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci 45 dakikada forma giydi.

Sessiz maçta tur biletini Danimarka kaptı

DANİMARKA'NIN RAKİBİ ALMANYA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda turnuvanın ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Sessiz maçta tur biletini Danimarka kaptı

SON MAÇLARIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1- İngiltere: 5 puan/+1 averaj

2- Danimarka: 3 puan/0 averaj

3- Slovenya: 3 puan/0 averaj

4- Sırbistan: 2 puan/-1 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Danimarka Sırbistan Almanya Futbol Spor Haberler

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