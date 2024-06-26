Sessiz maçta tur biletini Danimarka kaptı
EURO 2024 C Grubu'nda Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 3 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16'da Almanya'nın rakibi oldu. 2 puanlı Sırbistan ise turnuvadan elendi. Öte yandan Danimarka'nın üst turdaki rakibi Almanya oldu.
EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
DANİMARKA TURLADI, SIRBİSTAN ELENDİ
Bu sonuçla birlikte aldığı 3 beraberlikle puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. 2 puanda kalan Sırbistan ise grubu sonuncu sırada bitirerek turnuva veda etti. Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci 45 dakikada forma giydi.
DANİMARKA'NIN RAKİBİ ALMANYA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda turnuvanın ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ile karşı karşıya gelecek.
SON MAÇLARIN ARDINDAN PUAN DURUMU
1- İngiltere: 5 puan/+1 averaj
2- Danimarka: 3 puan/0 averaj
3- Slovenya: 3 puan/0 averaj
4- Sırbistan: 2 puan/-1 averaj