Sessiz maçta tur biletini Danimarka kaptı

EURO 2024 C Grubu 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

DANİMARKA TURLADI, SIRBİSTAN ELENDİ

Bu sonuçla birlikte aldığı 3 beraberlikle puanını 3 yapan Danimarka, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. 2 puanda kalan Sırbistan ise grubu sonuncu sırada bitirerek turnuva veda etti. Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, ikinci 45 dakikada forma giydi.

DANİMARKA'NIN RAKİBİ ALMANYA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda turnuvanın ev sahibi ve A Grubu'nun lideri Almanya ile karşı karşıya gelecek.

SON MAÇLARIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1- İngiltere: 5 puan/+1 averaj

2- Danimarka: 3 puan/0 averaj

3- Slovenya: 3 puan/0 averaj

4- Sırbistan: 2 puan/-1 averaj