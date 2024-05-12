Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Stat: Pendik

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Uğur Sarı

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 61 Midtsjö), Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir (Dk. 61 Sequeira), Ndiaye (Dk. 77 Çekiçi), Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 88 Diaby), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Umut Nayir)

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi (Dk. 86 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Shelvey, Akintola (Dk. 63 Sauer), Muammer Sarıkaya (Dk. 86 Mithat Pala), Zeqiri, Minchev (Dk. 69 Gaich)

Goller: Dk. 45 Shelvey (Çaykur Rizespor ), Dk. 65 Thiam, Dk. 74 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+5 İlhan Palut (Teknik Direktör), Dk. 65 Minchev, Dk. 74 Alikulov Dk. 83 Shelvey, Dk. 90+1 Mithat Pala (Çaykur Rizespor ), Dk. 82 Thiam, Dk. 90+4 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Sequeira ( Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı ve sezonun bitimine 2 hafta kala kümede kalma umutlarını sürdürdü. 15. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

65. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Thiam'ın uygun durumda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

74. dakikada Pendikspor'da Umut Nayir sahneye çıktı ve ev sahibi takımı öne geçirdi. Gökcan Kaya'nın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Umut, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.