Üye Girişi
Haberler

Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Pendikspor kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Stat: Pendik

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Uğur Sarı

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 61 Midtsjö), Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir (Dk. 61 Sequeira), Ndiaye (Dk. 77 Çekiçi), Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 88 Diaby), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Umut Nayir)

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi (Dk. 86 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Shelvey, Akintola (Dk. 63 Sauer), Muammer Sarıkaya (Dk. 86 Mithat Pala), Zeqiri, Minchev (Dk. 69 Gaich)

Goller: Dk. 45 Shelvey (Çaykur Rizespor ), Dk. 65 Thiam, Dk. 74 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+5 İlhan Palut (Teknik Direktör), Dk. 65 Minchev, Dk. 74 Alikulov Dk. 83 Shelvey, Dk. 90+1 Mithat Pala (Çaykur Rizespor ), Dk. 82 Thiam, Dk. 90+4 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Sequeira ( Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı ve sezonun bitimine 2 hafta kala kümede kalma umutlarını sürdürdü. 15. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

65. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Thiam'ın uygun durumda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

74. dakikada Pendikspor'da Umut Nayir sahneye çıktı ve ev sahibi takımı öne geçirdi. Gökcan Kaya'nın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Umut, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Rizespor Pendik Futbol Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title