Şevval İnce, 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İnce, organizasyonun ilk gününde 3 altın madalya elde etti. İnce, koparmada 48 kilo, silkmede 67 kilo ve toplamda 115 kiloluk dereceleriyle Avrupa şampiyonu oldu.

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İnce, organizasyonun ilk gününde 3 altın madalya elde etti.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,15 yaş altı kategorisi 40 kiloda Şevval İnce koparmada 48 kilo, silkmede de 67 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. İnce, toplamda ise 115 kiloluk derecesiyle 3. altın madalyasını alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, madalyalarını Dünya Halter Federasyonu Başkanı Muhammet Jalood ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün elinden aldı.