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Dünya bu olayı konuşuyor! Kız arkadaşını sahadan atan güvenliği fena paraladı

Spor Haberleri

Belarus ekibi Smorgon'da top koşturan Vladislav Shubovich, sahanın içinde sevgilisine evlenme teklifi yapmak istedi ama güvenliğe takıldı. Evlilik teklifinden habersiz olan güvenlik görevlisi sert şekilde kadını sahanın dışına itti. Futbolcunun güvenlik görevlisine müdahalesiyle gerginlik çıktı.

Belarus ekibi Smorgon'un stoperi Vladislav Shubovich'in evlilik teklifi için hazırladığı plan, güvenlik sebebiyle altüst oluyordu. Sahaya giren sevgilisini beklemeye başlayan Shubovich, güvenliği hesap edemedi.

Sevgilisini saha dışına atan görevliyi doğduğuna pişman etti! Perde arkasındaki gerçek başka çıktı

SERT MÜDAHALE

Görevli, sahaya giren kadına sert şekilde müdahalede bulundu. Shubovich de güvenliğe benzer bir hareket uyguladı. Ancak olay fazla büyümeden yatıştırıldı. Bu ilginç olay sosyal medyada çok konuşuldu.

Sevgilisini saha dışına atan görevliyi doğduğuna pişman etti! Perde arkasındaki gerçek başka çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Belarus Futbol Spor Haberler

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