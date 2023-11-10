Servet Çetin, Sivasspor'un deplasmanda en yüksek galibiyet oranına sahip

Sivasspor'un Teknik Direktörü Servet Çetin, Süper Lig tarihinde takımın deplasmanda en yüksek galibiyet oranına sahip oldu. Çetin, %60'lık bir galibiyet oranı elde etti.

Süper Lig tarihinde Sivasspor'un başında deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan Teknik Direktör Servet Çetin oldu.

Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Sivasspor camiasını sevindiren bir istatistik açıklandı. Süper Lig tarihinde Sivasspor'un başında deplasmanda en yüksek galibiyet oranının sahibi olan Teknik Direktör Servet Çetin oldu. Çetin, Sivasspor'un başında %60'lık oranla deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. - SİVAS