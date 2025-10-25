Haberler

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Eski milli futbolcu Serkan Balcı'nın, Fenerbahçe–Stuttgart maçındaki saha içi gerilim sonrası futbolcu Deniz Undav'a yönelik ağır ifadeleri üzerine Hakkari Barosu harekete geçti. Baro, Balcı ve bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçında sarı-lacivertli İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav hakkında ağır ifadeler kullandı.

Hakkari Barosu, Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret ve nefret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

HAKKARİ BAROSU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Hakkari Barosu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak hem Serkan Balcı hem de bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hakkari Barosu olarak; Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine hakaret ve nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve Twitter kullanıcıları hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

BALCI NE DEMİŞTİ ?

Olayın arka planı ise UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta yaşanan saha içi gerginlik. Maç sonrasında Serkan Balcı, Deniz Undav'a hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullanmıştı. Balcı, "Sen futbolcusun lan Deniz. Kendine gel lan şerefsiz. Şerefsizsin oğlum sen, şerefin varsa gelmeseydin lan buraya. Ağzını burnunu kırmadıklarına dua et sen. Şerefsiz oğlu şerefsiz…" demişti.

