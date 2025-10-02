Serhat Sütlü: 'Eldeki kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, kural hatası ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili, "Eldeki mevcut kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Caner ve Burak'ın eksikliği tabii ki var" derken kural hatası hakkında ise, "Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama yönetim beni bu takımın başına getirdiyse, bende üzerime düşeni yaparım" dedi.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak antrenmanda yer almazken teknik direktör Serhat Sütlü, kural hatası ve kadro dışı bırakılan oyuncuların eksikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Sütlü, "Herkesin düşüncesine saygım var ama bu bir danışıklı dövüş değil tamamen Sakaryaspor'un menfaatleri doğrultusunda ben ve ekibimin aldığı karardı. Başkanımız ve yönetimle görüştüğümüzde, 'Seçim süreci var biz tekrar yeni bir hocayla devam edersek seninle devam etmek istiyoruz' dediler. Sakaryaspor'un menfaatleri kendi menfaatlerimden önce geliyor. Sakaryaspor sevdalılarına daha önceki günlerde sunmuş olduğum bir beyanım var. Benim istifam yönetim kurulunun masasında. Yönetim devam eder veya yeni bir yönetim gelir bu durum tamamen onların tasarrufunda olacak olan bir durum. Bizim gayemiz onları zora sokmak değil, bu süreç içinde Sakaryaspor'un saha çalışmalarına devam edebilmesi. Çok önemli bir Sarıyer maçı var onlarla birlikte olmak gerektiğini düşündüğümüz için bu geri dönüşü yaptık. Gayemiz tamamen Sakaryaspor'un menfaatleri" diye konuştu.

"Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın"

Yapılan hata üzerine konuşan Sütlü, "Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama yönetim beni bu takımın başına getirdiyse, bir lider olarak gördüyse ben, oyuncularıma bu liderliği yapıyorsam bende üzerime düşeni yaparım. Başka bir şehirde başka bir kulüpte olsaydım evet bunun tepkisini farklı bir şekilde verebilirdim ama ben Sakaryalıyım, bu insanlar benim inşalarım burada çalışan herkes benim kardeşim, ağabeyim. Doğal olarak biri ortaya çıkacaksa bu ben olmalıyım, hiç tereddütsüz yaparım. O talihsiz olayla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Sakaryaspor sevdalılarından özür dilemekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Onların üzüntüsünün mislisini emin olsunlar ben içimde yaşıyorum" diye konuştu.

"Serhat Sütlü'nün arkasında olmalarına gerek yok, Sakaryaspor'un arkasında olmaları yeterli"

Sütlü, "Her zaman aynı şeyleri söylüyorum. Ben bu takıma güveniyorum ve onlarda bazı şeyleri başarabileceklerinin farkındalar. Hoşuna gidilmeyen bir oyun durumu var. Savunma ağırlıklı bir oyun oynuyoruz çünkü alınan her puan çok önemli bu süreçte. Oyuncuların azda olsa içerde aldıkları bir puan bile çok değerli. Talihsiz bir durum yüzünden alınan bir puanda gitmiş oluyor. Bu takıma güvenmelerini istiyorum. Bu takıma her şartta destek olmak zorundayız ben buna inanıyorum. Ben burada çalışmadığım dönemde de Sakaryaspor'u takip ediyordum. Serhat Sütlü'nün arkasında olmalarına gerek yok, Sakaryaspor'un arkasında olmaları yeterli" şeklinde konuştu.

"O oyunculara da ihtiyaç elbette var"

Kadro dışı bırakılan oyuncuların takıma etkisi hakkında konuşan Sütlü, "Elimizde Caner'den başka Doğukan Tuzcu vardı ve nitekim de onunla başladık. Erzurumspor maçında tek santrafor Umechi Akuazaoku'ydu, onu değerlendirdik. Antrenman ve izlediğimiz maçlar doğrultusunda bir karar vermemiz lazımdı. Kulüp bunlara para veriyor bu mevkiler için alınan oyuncular. Bunları kullanmadan, değerlendirmeden farklı arayışlara girmek çokta adaletli gelmiyor. Doğukan elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve ben ondan çok memnunum. Eldeki mevcut kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Caner ve Burak'ın eksikliği tabi ki var ama yönetim zaten bu kararı alırken en önemli söz, 'Sakaryaspor'dan üstün kimse yok' bu doğrultuda her türlü kararı alabileceklerini yönetim zaten gösterdi. O oyunculara da ihtiyaç elbette var" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA