Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

KARDEŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE GÖREVİ KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

BEŞİKTAŞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

GÜRSOY YALÇIN'IN HAYATI

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi. 1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı. Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.