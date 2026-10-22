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Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'yla dört yıllık sözleşme imzaladı

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Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'yla dört yıllık sözleşme imzaladı
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Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine dört yıllık sözleşmeyle getirildi. TFF Riva'daki imza törenine Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da katıldı; Yalçın'ın ilk sınavı Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa maçları olacak.

Sergen Yalçın, kendisini Türkiye A Milli Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlük görevine bağlayan dört yıllık sözleşmeyi imzaladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da katıldı.Törende konuşan Sergen Yalçın, bu göreve layık görüldüğü için TFF yönetimine teşekkür etti.Bunun kariyerinin en önemli günü olduğunu söyleyen Yalçıon, "Hepimizin üzerinde olan bir değerden bahsediyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız" dedi.Hacıosmanoğlu ise "Sergen Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle futbolcularımızın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracağına ve Milli Takımımızı hedeflerine taşıma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.Beklentilerin aksine Dünya Kupası'ndaki hezimetin ardından Uluslar A Ligi'nde de üst üste dört mağlubiyet alan Ay Yıldızlılar'da İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın .Sergen Yalçın'ın önündeki ilk sınavlar Uluslar A Ligi'nde kalan iki maç olacak.Türkiye bu maçların ilkinde 12 Kasım'da evinde Belçika'yı ağırlayacak; 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile oynayacak.Ardından da Yalçın'ın en önemli hedefi Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olacak.Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeriSergen Yalçın 2013-14 sezonunda Gaziantepspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.2019-20 sezonu devam ederken futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulübe, Beşiktaş'ın başına geldi.Abdullah Avcı'nın görevine son veren Beşiktaş, Yalçın'la devam ettiği sezonu üçüncü sırada tamamladı.Yalçın yönetimindeki takım topladığı 84 puanla şampiyon oldu. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'la dört kez şampiyonluk yaşayan Yalçın bu kez kupayı teknik direktör olarak kaldırdı.Yalçın idaresinde etkili hücum oyunuyla öne çıkan takım aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazandı.Ancak ertesi sezon işler istendiği gibi gitmedi ve Yalçın ile yollar ayrıldı.Sergen Yalçın, 30 Ağustos 2025'te ikinci kez takımın başına geçti ancak bu ikinci dönemi 262 gün sürdü.Yalçın bir süredir Kafa Spor YouTube kanalında yorumculu yapıyordu.

BBC
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