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Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninn scouting departmanının yeni şefinin Eduard Graf olduğunu açıkladı. Adalı, Son olarak Dortmund'da şef scout olarak çalışan Graf'ın 1 Mart'ta görevine başlayacağını duyurdu.

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcular Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, törende önemli açıklamalarda bulunarak anlaşmaya varılan scout şefini duyurdu.

TEKNİK EKİBE TAKVİYE

Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalıştıklarını belirten Adalı, "Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar. Liverpool'da çalışmış bir yardımcı antrenör aramıza katılacak. Mike Marsh, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibine katıldı" dedi. Huddersfield, İngiltere U17, Swansea ve Preston gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan 55 yaşındaki Marsh, 20212-2015 yılları arasında aynı görevi Liverpool'da da yürütmüştü.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyorMike Marsh

EDUARD GRAF, 1 MART'TA GÖREVE BAŞLIYOR

Siyah-beyazlıların yeni scout şefini açıklayan Adalı, Eduard Graf ile anlaştıklarını ve 1 Mart'ta görevine başlayacağını söyledi. Konuya ilişkin Adalı, "Buyradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşme imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, 1 Mart'ta göreve başlıyorEduard Graf

EDUARD GRAF KİMDİR?

Kariyerine Arminia Bielefeld altyapısında başlayan Eduard Graf, sonrasında Osnabrück'ün U17 takımında görev aldı. Graf, 2013'de Borussia Dortmund ile anlaştı ve yaklaşık 11 yıl Alman ekibinde farklı görevlerde bulundu. 35 yaşındaki futbol adamı, Borussia Dortmund'da son olarak şef scout olarak çalışıyordu.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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