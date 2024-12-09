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Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu

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Aralık sonunda Olağanüstü seçim yapacak olan Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel'in ardından 2023 yılında yapılan seçimde Hasan Arat'a kaybeden Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Adalı, 13 Aralık Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna geçici süreliğine Hüseyin Yücel oturmuştu. Yücel, vakit kaybetmeden seçim kararı almıştı. Ayrıca yapılacak seçimlerde aday olacağını duyuran Hüseyin Yücel'in ardından gözler Serdal Adalı'ya çevrilmişti. Adalı, adaylıkla ilgili kararını verdi.

SERDAL ADALI, BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İşte Adalı'nın açıklaması;

"Büyük Beşiktaş camiası... Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım.

Aslolan Beşiktaş'tır,"

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli olduSerdal Adalı

GÜNLER ÖNCE SİNYALI VERMİŞTİ

Serdal Adalı, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamayla aday olacağının sinyalini vermişti. Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Değerli Beşiktaşlılar;

3 Aralık 2023 tarihinde huzurlarınıza Beşiktaş Başkan adayı olarak çıktıktan tam bir yıl sonra, bugün, kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı bir süreç yaşıyoruz.

Son iki haftadır yaşadığımız durum; geçtiğimiz bir sene boyunca Beşiktaşımızın ne kadar yanlış yönetildiğini, ne büyük bir yükün altına sokulduğunu göstermektedir.

Ben bugüne kadar Beşiktaş camiasına yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim, bu saatten sonra da koltuk için, makam için benden popülist vaatler duymayacaksınız.

Bir yıl önce büyük sözler ve vaatlerle göreve gelen, sonrasında bu şekilde düşen bir yönetim kurulunun her bir üyesi; öncelikle son bir yılın, yapılan transferlerin, kulübün kaynaklarının üstünde harcamalarla borçlandırılmasının hesabını vermelidir.

Bir yıl önce "Bu yol Beşiktaşlıların yolu" söylemiyle bu kutsal makamagelenler, son iki haftada görülmemiş bir şekilde iç hesaplaşmalara düşmüş, sonra yaptıklarının bedelini ödemekten korkarak Genel Kurul'a gitme kararı almışlardır.

O nedenle, Beşiktaş'ın bu durumda olmasının ortağı olan arkadaşların bugün kurtarıcı olarak kendilerinikamuoyuna sunmalarını, camiaya "hodri meydan" mesajı vermelerini hayretle izliyor ve saygısızlık olarak görüyorum.

Beşiktaşımızın en hızlı borçlandırıldığı, 3 yıllık sponsorluk gelirlerinin 3 ayda harcandığı, en büyük itibar kaybına uğradığı, en kısa sürede erken seçime gitmek zorunda kaldığı yönetimde görev yapanların, bugün geldiğimiz noktada sorumlu değilmişçesine adaylık açıklamalarını doğru ve etik bulmuyorum.

Yıllık 7 ve 9 milyon Euro gibi kontratları, toplam 100 milyon Euro'ya yakın maliyetleri imzalarken gökyüzünde tavla oynayanların bugün fedakarlık yapmış gibi anılmasını camiamızın takdirine bırakıyorum.

Değerli Beşiktaşlılar;

Sizin de bildiğiniz gibi, ben Beşiktaş için elimi, yüreğimi taşın altına koydum, bundan sonra da bunu yapmaktan asla geri durmam.

Şu an Beşiktaşımızın mali durumu, içinde bulunduğumuz koşullar ve Beşiktaş'a verebileceklerimiz üzerine bir çalışma halindeyiz.

Camiamız için en doğru kararı, en doğru zamanda alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Aslolan Beşiktaş'tır!

Saygılarımla...

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi. Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı. Adalı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yaptı, 2018'de ise tekrar bu göreve atandı. Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığını üstlendi ve 2013, 2020 ve 2023'te Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde aday olmuştu.

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSencer:

Serdal Adalı olursa Beşiktaş bitmiştir.

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Haber Yorumlarıİsim Durmaz:

Şikeci başkanın takımı diye anılır artık bjk??????

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Haber Yorumlarıkendrick lamar:

5 yila kume duser bu jk

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