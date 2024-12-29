Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Şenol Güneş: "Zor dönemi henüz bitirmiş değiliz"

Şenol Güneş:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2024 yılında beklentilerin gerisinde kaldıklarını belirterek, zor dönemi bitirmediklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2024 yılında beklentilerin gerisinde kaldıklarını belirterek, zor dönemi bitirmediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, zor bir dönemden geçtiklerini ve takımın toparlanması gerektiğini vurguladı. 2024 yılının beklentilerin gerisinde kaldığını belirten Şenol Güneş, transfer sürecine dair de önemli bilgiler verdi ve Savic'in sakatlık süreciyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2024 yılının son günlerini geçirdiklerini belirterek, "Bütün sıkıntıların geride kaldığı, sağlık ve mutluluğun ön planda olduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2024 yılı beklentilerimizin gerisinde kaldı "dedi.

"Samsunspor maçını kazanmak için sahada olacağız"

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Samsunspor 2024 yılını güzel geçirdi, iyi gidiyorlar. Başkanları, yöneticileri, oyuncuları ve camia olarak iyi sonuçlar aldılar. Ligde 3. sıradalar. Biz ise çok geride kaldık. Zor bir dönemdeyiz. Takım olmaya ve iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. Bu maç, hem puan açısından hem de oyun açısından çok önemli. Kazandığımızda, Avrupa hedefi için ve ligdeki sıralama açısından büyük bir adım atmış olacağız. Bu maç aynı zamanda 3. sıradaki takımı geçme adına da umut verici bir maç olacak. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren Şenol Güneş, "Savic henüz bizimle birlikte değil. Okay, Serkan ve Hüseyin düz koşulara başladı. Bugün çalışmaya katılmayan Edin Visca'nın kasığında hafif bir ağrı var. Çok ciddi değil. Pedro Malheiro'nun gribi var. Draguş ise tatilde rahatsızlandı ve ağır bir grip geçirdi. O da bugün bizimle değil. Bunlar dışında diğer oyuncularımız bizimle birlikte" diye konuştu.

"Zor dönemi henüz bitirmiş değiliz"

"Zor dönemi henüz bitirmiş değiliz" diyen Güneş, sözlerine şöyle devam etti

"Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, yapmak yıkmaktan daha zordur. Takımın bir öz güven sorunu vardı ve bu sorunu oynayacağımız oyunla ve alacağımız sonuçlarla düzeltmek isterken mevcut kadroyu değerlendirip ideal bir kadro çıkarmaya çalıştık. Ne kadar az oyuncuya ihtiyacımız olursa o kadar iyi olur diye düşündük. En az 3 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Bu sayı kesin ama sonrasındaki durum, katılımlar olup, olmayacağına bağlı olarak değişebilir. Geldiğim günden bu yana oyunun daha iyi olduğunu düşünüyorum, hem antrenman hem de oyun kalitesi açısından. Kaybettiğimiz puanları gelecek maçları kazanarak telafi edebiliriz. Daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Zor dönemi bitirmiş değiliz. Umarım Samsunspor maçıyla başlayan bir seri yakalarız. Çünkü üst üste iki maç kazanamayan bir takım olarak görünüyoruz, bu da bize yakışmıyor. Mevcut oyuncularla ilgili olarak çok şey söyleniyor, ancak Trabzonspor izin vermeden hiçbir oyuncu bir yere gitmez. Buna Trabzonspor karar verir."

İdari, teknik ve ekonomik olarak transferleri değerlendirdiklerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Stoper, orta saha ve forvet hattına yapılacak takviyelerle ilgili başkan da açıklama yaptı. Bunları çok fazla gündeme taşımak istemedik ama 3 mevki için belli sayıda oyuncu var. Bazı oyuncular gelmek istemiyor, ekonomik olarak yük olacak oyuncular da var. Görüşmeler devam ediyor. Avrupa'da transfer 1 Ocak'ta başlıyor, bizde ise 13 Ocak'ta başlıyor. Transfer etsek bile bu tarihten önce oyuncular oynayamayacak. Lig ve kupada 3 maçımız var, bu maçlarda transfer edeceğimiz oyuncular yer alamayacak. Bu kadroyla oynamaya devam edeceğiz. Transferle ilgili görüşmeler sürüyor ve idari, teknik ve ekonomik açıdan en az zararla bir transfer dönemi geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savic'in süreci uzadı"

Karadağlı futbolcu Stefan Savic'in sakatlığına dair de konuşan Şenol Güneş, "Bu kadar uzun sürmemesi gereken bir sakatlık. Gitmeden önce gitmesine karşıydım çünkü çok büyük bir sakatlık olduğunu düşünmüyordum. Kendisi de rahat etsin, sakatlığı da bir an önce geçsin diye gitmesine izin verdik. Ancak sakatlık uzun sürdü. Bu, bizim için biraz problem oldu. Çok ciddi bir sorun gibi görünmese de süreci uzadı. Savic'in 10 gün içinde dönmesi bekleniyor. Tedavisinin tamamlanması gerekiyor. Yeni bir şey yaparsak başka sorunlar da çıkabilir. Bir yola girdik, doğru olup, olmadığını tartışabiliriz. Şu an gelmesini bekliyoruz ve geldiğinde tam hazır olacağı söyleniyor. Sürekli oynayacaksa, en azından buna değer diye bu yola girdik. Ama süreç sağlıklı gitmiyor" dedi.

"Samsunspor beklediğimden daha iyi bir durumda"

Samsunspor ile olan rekabete de değinen Güneş, "Rekabetin sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Samsunspor'u başarılı buluyorum. Samsunspor - Trabzonspor rekabeti olmalıdır. Samsunspor beklediğimden daha iyi bir durumda. Camialar olarak kötü görüntülerle, küçük işlerle anılmamalıyız. Bu bizim için de geçerli. Biz onlara misafir olarak gideceğiz, sonra onlar bize gelecek. Herkes takımına destek olsun, hak eden kazansın" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

Beşiktaş'tan seçim sırasında olay yaratacak yaratacak gönderme
img

DEM Parti teröristbaşının mesajı sonrası harekete geçiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor
Rekor katılım sağlandı! Oylar sayılıyor
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne? Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Mersin okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Mersin Valiliği)? Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman? Sporting Lisbon Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Benfica maçı ne zaman? West Ham Liverpool CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig West Ham Liverpool maçı ne zaman? Tottenham Wolverhampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Wolverhampton maçı ne zaman? Milan Roma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Roma maçı ne zaman? Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman? Netanyahu hasta mı? Netanyahu ne ameliyatı olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.