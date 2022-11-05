Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen vahim olayla neye uğradığını şaşırdı
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, talihsiz bir an yaşadı. Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, karşılaşmayı kulübede takip eden ve o sırada yaşanan pozisyon için hakemden kart isteyen Şenol Güneş'e çarptı. Bir anda neye uğradığını şaşıran deneyimli hoca yüzünü tutarken, o anlarda Beşiktaş yedek kulübesi de ayağa kalktı.
Oldukça tempolu başlayan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, futbol topunun hedefi oldu.
TOP, ŞENOL GÜNEŞ'E ÇARPTI
Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çarptı. O sırada Barış Alper'in yaptığı müdahale için hakemden sarı kart isteyen Güneş, çarpan topla bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutmaya başladı.
HERHANGİ BİR SORUNU YOK
Pozisyon sonrası Şenol Güneş kısa süreli bir acı yaşarken, deneyimli hoca daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan karşılaşmayı takip etmeye devam etti.
Sizce Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) November 5, 2022