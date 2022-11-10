Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadeleye milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın performansı damga vurdu. Asist yapan Ozan, attığı enfes gol ile ise ağızları açık bıraktı. İleri çıkarak rakip futbolcuları çalımlayan milli yıldız, ceza sahası dışından uzak köşeye enfes bir vuruş yaparak ağları buldu. Ozan'dan bu şutu beklemeyen Frankfurt kalecisi Trapp, topu filelerde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim, Bundesliga'nın 14. haftasında Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansı damga vurdu.

ASİST YAPTI

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında 3-0 geriye düşen Hoffenheim'da Ozan Kabak sahneye çıktı. Milli futbolcu, 37. dakikada Baumgartner'in golünde asisti yapan isim oldu.

OZAN'DAN ENFES GOL

46. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Kabak enfes bir gole imza attı. Takımının hücumunda ileri çıkan milli futbolcu, rakiplerini çalımladıktan sonra müthiş bir şut çıkardı. Bu şutu beklemeyen Frankfurt kalecisi Trapp, ters köşeye giden topu çıkaramadı. Bu golle Ozan Kabak sosyal medyada gündeme oturdu. Milli stoper için övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor

Görüntü: Tivibuspor