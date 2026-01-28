Kocaelispor, Fenerbahçe'ye Hazır

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, " Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. Kendimize mücadelemize ve alacağımız puan ve puanlara odaklıyız. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde soruları yanıtladı. İnan, transfer tedbirinin kaldırılmasından kalan sürede yapılacak hamlelere, Fenerbahçe maçının hazırlıklarından takımdaki sakatlıklara kadar birçok konuyla alakalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tribünden maçı izlemek daha zordu"

Samsunspor maçını tribünden izlemenin saha kenarına nazaran daha zor olduğunu belirten Selçuk İnan, "Maçı tribünde izlemek çok daha zor. Daha önce de birkaç defa daha cezalı oldum. Samsunspor bizim adımıza zor bir maç, zor bir deplasmandı. Karşımızda uzun zamandır kendi sahasında kazanamayan bir takım vardı. Ben de tekrardan oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çalıştığımız her şeyi neredeyse harfiyen sahada gösterdiler. En azından defansif olarak gerçekten çok üst düzey bir maç çıkardık. Takım savunması adına da bizim için çok önemliydi. Stratejik olarak neyi düşündüysek neyi hayal ettiysek maça getirdik. Geçişlerden fazlasıyla pozisyon bulacağımızı düşünmüştük. Hepsi gerçekleşti ancak yine de son final paslarında belki biraz daha dikkatli olsaydık oradan 3 puanla dönebilirdik. Olmadı ama yine de böyle bir deplasmandan bir puanladı" diye konuştu.

"Şehirde şölen havasında bir hafta geçecek"

Fenerbahçe maçıyla ilgili soruları yanıtlayan genç teknik adam, "Oynadığınız her maçtan bir ders çıkarmanız lazım. Ki ben ilk yarıda oynadığımız maçları fazlasıyla analiz eden bir teknik adamım. Çünkü hocaları da değişse, oyun şablonları da değişse oyuncuların yüzde doksanı aynı. Orada iyi başladığımız bir maçtı. Esasında maçın 70. dakikasına kadar çok güzel bir mücadele, iyi maç vardı. Şimdi tabii ki farklı olacak. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde, Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. Ben hep şöyle bakıyorum; 16-17 yıl aradan sonra lige çıktık ve bu haftaları bizim gibi takımlar için bir bayram haftası gibi görüyorum. Şölen havasında bir hafta geçecek diye düşünüyorum. İnsanlar çok heyecanlı. Herkes bu maçı bekliyor. Bu tür büyük maçlar tabii ki oyuncular için de ayrıca çok önemli. Kendilerini farklı hazırlıyorlar. Benim için çok bir şey değişmiyor. Rakibe karşı nasıl yönlerimizi gösterebiliriz? Onların zaaflarını neler? Bu şekilde çalışıyorum. Yine aynı şekilde çalışacağım, bir şey değişmeyecek. Ama bir büyük takıma karşı oynamak bütün oyuncuların ve şehrin isteyeceği bir şey. Doğru oynarsak, en az Fenerbahçe kadar mücadele edersek ki daha fazlası gerekiyor bu maçta, inşallah bir galibiyet alırız" dedi.

"Kendi oyunumuza ve mücadelemize odaklıyız"

Şampiyonluk yarışına etkisi nedeniyle maçın ekstra stres unsuru olabilmesi ya da Kocaelispor lehine olmasına dair ise Selçuk İnan, "O hesaplar bizim dışımızda olan hesaplar. Ben öyle bakıyorum. Ben sadece benim takımımın sahada vereceği mücadele ve kazanacağına puan ve puanlara odaklıyım. Onun dışında sizin saydığınız şeyler muhtemel ama bu daha çok rakiplerin düşüneceği şeyler. Biz sadece ve sadece kendi oyunumuza ve kendi mücadelemizde beraber alacağımız sonuca odaklıyız" ifadelerini kullandı.

"Yetenek tabii ki fark oluşturabiliyor, biz mücadelemizi ortaya koyacağız"

Galatasaray galibiyetinin ardından yükselen beklentinin baskı unsuru olup olmamasıyla ilgili değerlendirmesinde İnan, "Bir baskı oluşturmaması için çalışıyoruz, oyuncularımıza konuşuyoruz. Çok büyük ve önemli kulüplere karşı burada mücadele veriyoruz ama nihayetinde bütün takımlar benim için bir. Sahada mücadele etmelisiniz. Tabii ki Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çünkü çok önemli oyuncuları var. Her ne kadar bazen sahada bütün oyuncularınızı taktik disiplin içinde doğru bir şekilde tutsanız da yetenek biraz fark oluşturabiliyor. Ki Fenerbahçe'de bu yeteneklerden fazlasıyla var. Biz mücadelemizi sahaya koyacağız. Bu tür maçlarda bütün benliğinize mücadele ederseniz, her şeyinizi ortaya koyarsanız zaten karşılığında bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Taraftarlar bunu görüyor. Bununla beraber sonuç da gelirse ne güzel olur. Çok da mutlu olurum. Ama önceliğim iyi bir oyun ve taraftarlarımızla beraber iyi bir mücadele. Sonrasında ne olacağını beraber göreceğiz" dedi.

"Birileri giderse yerine ancak 2004 ve üstü doğumlu oyuncu alabiliriz"

Transferde Vukovic dosyasının kapanmasıyla tedbirin kalmasının oluşturduğu heyecanın ve beklentinin dile getirilmesi üzerine 40 yaşındaki teknik adam, "Transferle ilgili Vukovic dosyası vardı, ödendi. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bizim limitlerde sıkıntımız var. Eksideyiz şu anda. Dolayısıyla da bu yüzden de bir transfer sıkıntımız var. Eğer bir transfer olacaksa bile; kontenjan olması lazım. Yani 2004 doğumlu ve üstü bir oyuncu alabiliriz. Bu önemli. Transfer açıldı, istediğimiz oyuncuyu olabiliriz diye bir şey söz konusu değil. Aramızdan ayrılan bir oyuncu olursa yerine alacağımız oyuncu yine kontenjan olmalı. Oleksandr Syrota muhtemelen aramızdan ayrılacak. Ayrılırsa görüştüğümüz 1-2 tane 2004 ve üstü oyuncu var. Onlardan birini transfer edebiliriz. Netleşince söyleyeceğiz. Yani transfer olması için birilerinin ayrılması gerekiyor ve yerlerine 2004 ve üstü doğumlu oyuncu alabileceğiz" açıklamasında bulundu.

"Smolcic ve Jovanovic'in durumu henüz netleşmedi"

Hrvoje Smolcic ve Aleksandar Jovanovic'in sakatlık durumları ve maça yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili olarak Selçuk İnan belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Joseph Nonge'nin sakatlığı ve transfer söylentilerine de açıklık getiren İnan, "Smolcic muhtemelen 3 gün sonra belki takımla çalışmalara başlayacak. Şu an öngörümüzü o ama daha net değil. Keza kalecimiz Jovanovic de öyle. Bugünden maçta oynayıp oynamayacaklarıyla ilgili bir şey söylemek çok erken. Tedbirli konuşmak istiyorum. Göreceğiz. Jo'nun bir sakatlığı vardı, sizinle paylaşmıştım. Öyle olduğunu söyledi. Tedavisini oldu. Bugün antrenmanda bizimle beraber zaten. Transferiyle ilgili haberler yazılıyor ama henüz somut bir şey olmadığı için bununla ilgili bir şey söylemek çok da doğru değil" şeklinde konuştu.

"Kazanmak için sahaya çıkacağız. Önceliğimiz bu"

Fenerbahçe'nin Avrupa maçından dolayı yorgun olabileceğinin kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağına dair ise Selçuk İnan, "Fenerbahçe bundan önceki bütün maçlarını da kazandı. Büyük takımlarda fazlasıyla çok önemli oyuncular var. Yorgunlukları avantaj olarak da görülebilir tabii ki. O bakış açısıyla ilgili. Ama hangi takım olursa olsun kendi sahamız ve seyircimiz önünde biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Öncelikle hedefimiz tabii ki o. Bu tür maçlarda en yakın örnek Trabzonspor maçıydı. Kazanmak için fazlasıyla efor sarf ettik. Çok da iyi mücadele ettik ama en nihayetinde son dakika da yediğimiz golle bir hayal kırıklığı oldu. Biz maçı kazanmak için sahaya çıkacağız ama kazandığınız her puan bu ligde çok değerli ve önemli. Bunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor, rakipler için zor deplasman oldu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Kocaelispor ile ilgili açıklamaları üzerine yöneltilen sorunun ardından kendilerinin de Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyip oyuncuları analiz ettiklerini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zaten işimiz bu. Biz de onların bütün maçlarını, oyuncularını analiz etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızla da bunu paylaşıyoruz. Evet, Kocaelispor, rakip takımlar için zor bir deplasman oldu. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ama bunun sadece sözde kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ